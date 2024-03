Sci freestyle | Coppa del mondo dual moguls | Kingsbury e Jakara trionfano nel’ultimo atto di Chiesa in Valmalenco

(Di sabato 16 marzo 2024) Il grande spettacolo delincantain. Non poteva che concludersi con il trionfo di due giganti come Mikaeled Anthonyladel2023-2024 di, rassegna che ha visto il suo ultimoproprio tra le nevi italiane. Il fenomeno canadese, già da tempo con la sfera di cristallo in suo possesso, ha superato il connazionale Takuya Shimakawa, regolandolo con un secco 28.00 a 7.00. Al terzo posto si è invece Nick Page, artefice di una “non small final” con Benjamin Cavet, il quale non è riuscito a disputare la finalina. Importante citare anche il ventiseiesimo posto di Massimo Bellucci, ventiseiesimo con 12.00 contro i 23.00 di Elliot Vaillancourt, sconfitta per ...

Podio sfiorato per Simone Deromedis che non va oltre il quarto posto nella sfida di skicross di Veysonnaz, dove a trionfare è stato lo svedese David Mobärg . Nel penultimo appuntamento di Coppa del ... (sportface)

Amaro in bocca per Simone Deromedis . L’azzurro ha infatti terminato in quarta posizione il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross, quello di Veysonnaz (Svizzera). Una ... (oasport)

Fiva chiude secondo a Veysonnaz e torna in vetta alla generale

Alex Fiva è tornato in vetta alla classifica generale di skicross e vede il globo di cristallo sempre più vicino. A Veysonnaz l’elvetico, che ora vanta 47 punti di vantaggio nei confronti del canadese ...rsi.ch

Sci freestyle, Coppa del Mondo: Deromedis è 4° a Veysonnaz. Trionfo per David Mobaerg: Amaro in bocca per Simone Deromedis. L'azzurro ha infatti terminato in quarta posizione il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross, quello di Veysonnaz (Svizzera). Una gara ...oasport

Sci:Shiffrin vince slalom Saalbach e fa 97,azzurra Peterlini 9/a: SAALBACH, 16 MAR – Vittoria n. 97 in carriera e n. 60 in speciale per la campionessa americana Mikaela Shiffrin che in 1.53.22 si e’ imposta a Saalbach anche nell’ultimo slalom speciale della stagione ...lasicilia