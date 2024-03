Sci freestyle | Coppa del Mondo | Deromedis è 4° a Veysonnaz Trionfo per David Mobaerg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Amaro in bocca per Simone. L’azzurro ha infatti terminato in quarta posizione il penultimo appuntamento delladel2023-2024 di skicross, quello di(Svizzera). Una gara in generale molto particolare per l’azzurro che, sia agli ottavi che ai quarti, si è reso artefice di due heat contrassegnate da diversi contatti. Il grande talento del nativo di Trento è tuttavia emerso in semifinale, quando ha conservato con ordine la seconda posizione cedendo il passo solo al competitivo(Erik è invece andato out agli ottavi). La Finale inizia invece nel migliore dei modi; Simone è veloce nel tempo di reazione e insidia la vetta dopo i primi metri. La sbavatura arriva nella curva poco prima del secondo intermedio: sarà proprio qui che ...