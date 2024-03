Sci di fondo oggi in tv | 10 km Falun 2024 | orari | programma | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Ultima volta per le 10 km nella Coppa del Mondo di sci di2023-. Ancora tecnica classica, dopo le sprint di ieri vinte da Sundling e Klaebo, ma che hanno dato esiti legati alle rispettive classifiche estremamente diversi. Per quanto riguarda gli uomini, infatti,potrebbe essere il giorno della consacrazione per Harald Oestberg Amundsen, premiato dalla costanza lungo tutta la stagione. In campo femminile, invece, il duello Diggins-Svahn sembra destinato a chiudersi non quest’, ma direttamente domani nella mass start, dal momento che tra le due ci sono ormai solo 41 punti. Sci di: Klaebo senza rivali a, Pellegrino lontano. Amundsen terzo, Coppa del Mondo a un passo Guarda la Coppa del Mondo di sci disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 ...