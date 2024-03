Sci di fondo | Coppa del Mondo Falun 2024 | Klaebo vince la 10km | Pellegrino in top-10

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Trionfa Johannesnella 10 km a tecnica classica sulle nevi di. In Svezia è il fenomeno norvegese a imporsi in 26 minuti esatti, con un margine abbastanza ampio nei confronti del secondo classificato, il finlandese Niskanen, arrivato con 22? di ritardo al traguardo. Sul terzo gradino del podio invece ci sale Martin Lowestroem Nyenget.festeggia il successo n°89, ma può sorridere anche Harald Oestberg Amundsen, sempre più vicino all’affermazione nella generale didel. Il giovane scandinavo resta con 112 punti di vantaggio suda gestire nella prova di domani. Ottava posizione quest’oggi per il leader della classifica, subito davanti a un ottimo Federico. Più indietro gli altri azzurri: Simone Daprà taglia il traguardo in ...