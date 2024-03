Sci di fondo | 10km femminile Falun 2024 | vince Niskanen su Matintalo | Ganz 15ª

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Si è conclusa la penultima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci di2023/. A, in Svezia, laindividuale va alla finlandese. 30:01.03 per lei, che batte di 4.2 secondi la connazionale. Terzo posto per la svedese Sundling (+10.0). Quarta l’austriaca Stadlober (+12.9). Quinta la leader della generale Diggins (+23.1), che allunga in testa alla generale su Svahn, 18ª a 1:37.9 dalla vetta. Completano la top ten Carl (+26.3), Weng (+31.8), Andersson (+44.5), Parmakoski (+50.1) e Henning (+50.4). Bene l’azzurra Caterina, che chiude 15ª a 1:24.3 da. Domani la mass start a chiudere la stagione. SportFace.