Sci alpino | startlist slalom maschile Saalbach 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

(Di sabato 16 marzo 2024) Domani, domenica 17 marzo, le Finali di Coppa del Mondo di sci(Austria) daranno modo ai cultori dellodi far calare il sipario. Sulla Schneekristall-Zwölfer si riprenderà il percorso interrotto ad Aspen, considerando l’annullamento che c’è stato nel week end di Kranjska Gora. Si riparte dall’affermazione dello svizzero Loïc Meillard che, dando seguito ai successi del suo straordinario connazionale, Marco Odermatt, è andato a completare un tris di successi tutto svizzero nella tappa statunitense. Un primo sigillo tra i pali stretti per Meillard in Coppa del Mondo che magari potrebbe dargli le giuste sensazioni in vista dell’impegno di domani. Cancellazione del fine-settimana sloveno che, nei fatti, ha consegnato a Manuel Feller la Coppa di specialità. Vedremo quindi quale sarà l’approccio dell’austriaco, ...