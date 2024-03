Scherma | Martina Criscio è terza nella prova individuale di sciabola femminile Domani si decide tutto per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Una splendidalancia nel migliore dei modi l’Italia alla giornata decisiva diper la qualificazione alle Olimpiadi di. L’azzurra, al termine di una cavalcata quasi trionfale, si tinge di bronzotappa di Sint-Niklaas (Belgio) della Coppa del Mondo 2023-di. Giornata indimenticabile per l’italiana, che si ferma solo in semifinale dopo un assalto assai lottato contro la fuoriclasse transalpina Sara Balzer. Francese che poi domina 15-8 in finale, contro la giapponese Misaki Emura, e si conferma come l’atleta da battere nei grandi appuntamenti. Per la trentenne mancina è il primo podio stagionale, e il ritorno in top-3 in Coppa del Mondo dopo quasi sei anni. ...