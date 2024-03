(Di sabato 16 marzo 2024) Si è aperto il Grand Prix di fioretto acon le qualificazioni femminili. Sarannopresenti nelprincipale della gara americana. Erano già ammesse, per la posizione nel ranking mondiale, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesca Palumbo. Dopo la fase a gironi ha staccato il biglietto per il main draw anche Anna Cristino, che ha concluso con sei vittorie in altrettanti assalti. Negli assalti preliminari si sonopoi Camilla Mancini (15-14 all’ultima stoccata con la francese Brot), Giulia Amore (15-5 con la messicana Hernandez) ed Erica Cipressa (14-6 con la cinese Zhuang). Purtroppo sono uscite nell’ultimo turno preliminare Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini, sconfitte rispettivamente dall’austriaca Cenker all’ultima ...

Scherma, dieci fiorettiste azzurre qualificate per il tabellone a Washington

Si è aperto il Grand Prix di fioretto a Washington con le qualificazioni femminili. Saranno dieci azzurre presenti nel tabellone principale della gara americana. Erano già ammesse, per la posizione

