Scena horror | vive con il padre morto per 4 mesi Alla fine…

(Di sabato 16 marzo 2024) In una tragica vicenda che ha scosso la tranquilla comunità di Zagarolo, un uomo di circa 50 anni, gravemente affetto da disagio psichico, ha vissuto accanto al cadavere del proprioper oltre quattro, in una casa circondata da cumuli di rifiuti e pervasa da un odore nauseabondo. La storia, che sembra uscita da un racconto di desolazione e abbandono, ha trovato epilogo solo quando l’uomo, sopraffatto dalle circostanze, ha chiamato i carabinieri per denunciare il decesso avvenuto a fine 2023. Il defunto, Luigi Stoppoloni, nato nel 1947 e ex colonnello dell’Aeronautica, è stato trovato nel suo letto, in avanzato stato di decomposizione, senza apparenti segni di violenza sul corpo, il che ha portato gli inquirenti a ipotizzare una morte per cause naturali. Tuttavia, data la complessità della situazione, è stata disposta un’autopsia per ...