Scatta l' allarme per furti e rapine | il prefetto convoca i sindaci

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 16 marzo 2024) Chieti - La recente ondata diha sollevato un serioche ha catturato l'attenzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo dopo il violento assalto avvenuto a Fara Filiorum Petri, dove l'imprenditore Massimo Pieragnoli e sua moglie Angela Di Giovanni sono stati sequestrati nella propria villa, subendo violenze per ben quattro ore e privati di denaro e gioielli. IlMario Della Cioppa ha deciso di prendere seriamente questa emergenzando una riunione straordinaria del comitato per martedì 26 marzo. L'incontro, che affronterà la delicata questione della sicurezza pubblica, si terrà in presenza nella sala riunioni del palazzo del governo di Chieti. leggi tutto