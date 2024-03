Scatta il war game Iron First: il piano in caso di guerra a Taiwan

Cosa succederebbe nel caso in cui la Cina dovesse invadere Taiwan Si aprirebbero scenari militari indefinibili, difficili da prevedere date le numerose variabili in campo. Certo è che l'Asia intera ...ilgiornale

Guerra in Ucraina, Institute for the Study of War: possibile offensiva russa in estate: Ancora una volta saranno fondamentali gli aiuti occidentali all'Ucraina per fermare una possibile nuova offensiva russa nell'est tra la fine della primavera e l'estate PUBBLICITÀ Nel quotidiano aggior ...informazione