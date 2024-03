(Di sabato 16 marzo 2024)fornon è soltanto il racconto di una grande impresa sportiva, dell’ultima vittoria nel mondialedi un’auto con due ruote motrici. È anche il racconto di come un successo s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Scamarcio interpreta Fiorio in Race of Glory. Quando la Lancia superò l'Audi nei rally

Il film diretto da Stefano Mordini è la storia di come l’ingegno e la creatività italiana di Cesare Fiorio abbiano saputo battere la tecnologia tedesca. “C’è stata un’altra Italia-Germania 4-3” ...ilfoglio

Race for Glory: Audi vs. Lancia, la storia vera dietro il film con Riccardo Scamarcio: La storia vera dietro il film Race for Glory: Audi vs. Lancia, interpretato da Riccardo Scamarcio e basato sulla figura di Cesare Fiorio.cinefilos

Lapo Elkann attore: nel nuovo film con Scamarcio è suo nonno, Gianni Agnelli: Una piccola parte ma davvero significativa. Lapo Elkann, nel film Race for Glory: Audi vs. Lancia, uscito nelle sale giovedì 14 marzo, in un cameo interpreta la parte di suo nonno, Gianni Agnelli. Rip ...torinotoday