San Marco in Lamis | resti umani in fondo al pozzo | ipotesi | di scomparso nel 2013 Carabinieri

(Di sabato 16 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno avviato le indagini per risalire all’appartenenza in vita di alcuni, comprensivi di scatola cranica, rinvenuti all’interno di un. Le prime, in considerazione del luogo di rinvenimento, fanno ritenere verosimile la riconducibilità a TRICARICO Angelo, all’epoca 27enne,nell’agosto deldal comune di San Nicandro Garganico, di cui non si hanno avuto più notizie. Non si esclude al momento alcuna, anche se quella più accreditabile è che la persona abbia subito un’aggressione, in considerazione dei segni evidenti di ferite da oggetto contundente scoperti sulle ossa. Si presuppone che ...