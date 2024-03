San Domenico si racconta ai ragazzi del Fiorellone | Esperienza emozionante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) La contrada Sanha accolto diecidel, un centro socio-educativo diurno finalizzato all’accoglienza e al supporto di 35affetti da varie disabilità. Nell’ambito di un progetto che prevede la scoperta dei manieri delle otto contrade di Legnano, i giovani accompagnati dalle educatrici Giovanna, Ada ed Elisa hanno varcato il cancello di via Bixio con entusiasmo. Per iin visita al maniero biancoverde è stata un’opportunità preziosa per conoscere la storia della contrada, le origini del maniero, il significato dei suoi simboli e soprattutto vedere da vicino le spade dei capitani, i gonfaloni e i costumi della sfilata storica esposti al museo. "La contrada San, da sempre coinvolta in attività con risvolti sociali, ringrazia i giovani ...