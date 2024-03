Salvini lancia la crociata anti-Von der Leyen | «Il 25 aprile scendiamo in piazza per la libertà | dai burocrati di Bruxelles»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) Matteoda Milano la campagna elettorale della Lega in vista delle Europee, e prova a suonare la carica ai suoi: «Andremo molto bene, le lancette della storia stanno girando dalla nostra parte». Ma che s’intende per bene? Specifica il vicepremier dal palco dell’evento dei giovani della Lega “Politicamente ribelli”: «Sono convinto che arriveremo quanto meno in doppia cifra. L’obiettivo politico che ci dobbiamo imporre nel medio termine è di superare i 5 Stelle. Che la Lega ha meno voti dei 5 Stelle è una cosa che non si può sentire». Nell’ultima rilevazione Swg per La 7, il partito di Giuseppe Conte è accreditato di quasi il doppio dei consensi rispetto al Carroccio – 15,4 contro 8,1% – maspera di ribaltare la situazione entro le prossime politiche, par di capire. E anche di non finire buon ultimo dentro la ...