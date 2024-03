(Di sabato 16 marzo 2024) "Quarantasei anni fa le Brigate rosse rapivano Aldo Moro, trucidando cinque uomini della scorta. Nel ricordo commosso di questi Servitori dello Stato, è doveroso ribadire la necessità di difendere sempre le libertà e la democrazia contro ogni forma di terrorismo e violenza politica. Èche,oggi e perfino nelle università, ci sia qualcuno che strizza l'ai". Lo ha affermato il vicepremier e leader della Lega Matteo, nell'anniversario della strage di via Fani. "Una delle pagine più buie della nostra Repubblica", la definisce il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Quel giorno l'attacco allo Stato, alla nostra democrazia, toccò il punto più alto. È nostro dovere non dimenticare, è nostro compito tramandare il dolore che il terrorismo e gli Anni di Piombo ...

Salvini, gravissimo che ancora si strizzi l'occhio ai brigatisti

È gravissimo che, ancora oggi e perfino nelle università, ci sia qualcuno che strizza l'occhio ai brigatisti". Lo ha affermato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, nell'anniversario ...ansa

Aldo Moro, 46 anni dal rapimento. Il ricordo di Meloni, Salvini e Tajani: Sopo passati 46 anni dal rapimento da parte dei terroristi delle Br di Aldo Moro, una delle pagine più buie della nsotra storia. "Oreste ...iltempo

Rapimento Moro, la cerimonia in via Fani. Meloni: “Ricordare il loro sacrificio perchè gli anni bui non tornino più”: Si sono svolte questa mattina le celebrazioni in ricordo della strage di Via Fani a Roma e del rapimento del Presidente Aldo Moro.tag24