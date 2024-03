Salvini | FdI e Fi a rischio inciucio | solo Lega contro eurofollie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) Milano, 16 mar. (askanews) – Punta a tornare in doppia cifra alle Europee, ladi Matteo. E per riuscirci il vice premier inizia fin da ora ad alzare i toni nei confronti degli alleati, rei di non opporsi alle “” e addirittura di coltivare ipotesi di “” per arrivare alla rielezione di Ursula von der Leyen, considerata invece dai leghisti una delle cause dei “disastri” europei. Il palcoscenico scelto daè un evento a Milano con i giovani leghisti: linguaggio diretto e non proprio forbito, il leader leghista attacca duramente sui migranti e sulla presidente della Commissione Europea. E lo fa proprio alla vigilia del viaggio di Giorgia Meloni in Egitto con Ursula von der Leyen per cercare un accordo con al Sisi per frenare le partenze di migranti. Ma per ...