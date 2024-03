Salvini | con la Lega puntiamo alla doppia cifra e a superare M5S

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Alle europee "sono convinto che arriveremo quantomeno in. L'obiettivo politico che ci dobbiamo imporre nel medio termine èi 5Stelle. Che laha meno voti dei 5Stelle è una cosa che non si può sentire". Così ha detto Matteodurante un evento a Milano. "Se qualcuno del centrodestra preferirà la poltrona, la comodità, il politicamente corretto e l'inciucio con i socialisti rispetto a un centrodestra unito - ha aggiunto - non farà un dispetto a Matteoma farà il male dell'Italia e degli italiani. Tra Macron e Le Pen scelgo sempre Le Pen".