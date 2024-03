Salute | sport ed alimentazione | a Fiumicino l’incontro divulgativo

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – “Come miglioraree Benessere conesercizio fisico e buona.” Questo il focus delper preservare una vita sana e di qualità, che si terrà lunedì 18 marzo dalle16 alle19, presso l’Aula Consiliare del Comune di. Interverranno il sindaco Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini, Daniela Sgroi, direttore sanitario Asl Roma 3, Francesca Milito, direttore generale Asl Roma 3 e Giovanni Leonardi, capo dipartimento Ministero della. Molti i relatori che approfondiranno il tema affrontando in aula argomenti in primo piano nell’ambito dellae della prevenzione come: “Dispositivi medici e prevenzione: un binomio vincente” ...

