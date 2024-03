Salto con gli sci | rimandata a domani la prima gara maschile di volo a Vikersund per troppo vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Il maltempo non concede una tregua quest’oggi a, con gli organizzatori che si sono visti costretti ad annullare anche laodierna disullo storico trampolino HS240bakken. Condizioni meteo davvero proibitive sulla collina norvegese, che avevano già portato stamattina alla cancellazione della competizione femminile. Ilsi è rivelatoforte anche nel pomeriggio, rendendo impossibile lo svolgimento dellaindividualedel weekend dopo un primo rinvio di 30 minuti per valutare un eventuale miglioramento della situazione. In attesa dell’ufficialità, questa prova dovrebbe essere comunque recuperata domattina (probabilmente alle ore 11.05) su serie ...