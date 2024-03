Salerno | abusi edilizi | sequestrato un fabbricato da 500mila euro

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri dihannoundel valore di oltre € 500.000,00, ubicato nel comune di Santa Marina e costituito da 3 distinte ed autonome unità abitative. La polizia giudiziaria ha eseguito un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro, su richiesta della Procura della Repubblica, e contestualmente notificato a sei indagati un’informazione di garanzia per plurime violazioni della normativaa di cui al D.P.R. 380/2001 compresa, tra l’altro, quella relativa al reato di lottizzazioneva. Le attività investigative e gli accertamenti tecnici, finora svolti, hanno permesso agli inquirenti di ...

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, su invito del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio si è tenuta, presso la sede della Questura, una riunione per affrontare la problematica dei ... (anteprima24)

Santa Marina, eseguito sequestro preventivo per abusi edilizi: l’operazione delle Fiamme Gialle

Nella mattinata odierna, militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Salerno hanno sequestrato un fabbricato del valore di oltre € 500.0 ...infocilento

"La pagherai": devastata la sede dell'Asp Associazione Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Salerno: Devastata la sede della Asp, Associazione Scienze Politiche, della facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Salerno. “La pagherai”. È la scritta minacciosa apparsa su una parete. La ...irpiniareport

Superbonus e abusi, la Sovrintendenza non può fare contestazioni: Solo i comuni, afferma il Tar Salerno possono contestare vizi di illegittimità urbanistica di un immobile, come la presenza di abusi in facciata ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore