Salernitana | non rischia solo Liverani | riflessioni su Sabatini

(Di sabato 16 marzo 2024), tempo diper Danilo Iervolino dopo la sconfitta con il Lecce: oltre a, è in discussione ancheDopo la sconfitta con il Lecce è di nuovo tempo diper la. Il tecnico, come rivelato dall’amministratore delegato Milan a DAZN, è in discussione e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’esonero. Non è ilperò are di dire addio: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà anche Waltersarebbe in discussione: arrivato a fine dicembre 2023 per prendere il posto di De Sanctis, potrebbe già lasciare.