Salernitana-Lecce LIVE dalle 18 | formazioni ufficiali | Weissman dal 1' | Gotti con Krstovic e Piccoli

Sfida salvezza tra Salernitana e Lecce all'Arechi dove i pugliesi si presentano con Luca Gotti all'esordio in panchina. Queste le formazioni ... (calciomercato)

Le Formazioni ufficiali di Salernitana-Lecce, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Arechi va in scena un delicato scontro salvezza tra due squadre in grande ... (sportface)