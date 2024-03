Salernitana-Lecce 0-1 | decide un’autorete di Gyömbér

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Importante vittoria in trasferta, la prima in campionato, deldi Luca Gotti, 1-0 sullaall’Arechi. Dopo l’esonero di D’Aversa per la testata al giocatore del Verona Henry, i salentini trovano il successo in uno sfida salvezza con i campani di Fabio Liverani e salgono a 28 punti allontanandosi dalla zona retrocessione. Resta sempre più ultima invece lacon appena 14 punti in campionato. Primo tempo vivace che vede i padroni di casa fare la partita, anche se è ila trovare il gol al primo affondo: al 17? Almqvist intercetta un cross dalla destra di Gendrey e prova la conclusione, la palla finisce a Krstovic che prova a ribadirla in rete ma è Gyomber a intervenire per primo e a deviare la sfera involontariamente nella sua rete per lo 0-1. La ...