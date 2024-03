Salernitana-Lecce 0-1 | decide un’autorete di Gyömbér

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Importante vittoria in trasferta, la prima in campionato, deldi Luca Gotti, 1-0 sullaall'Arechi. Dopo l'esonero di D'Aversa per la testata al giocatore del Verona Henry, i salentini trovano il successo in uno sfida salvezza con i campani di Fabio Liverani e salgono a 28 punti allontanandosi dalla zona retrocessione.