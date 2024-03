Salernitana | l’ad Milan | «Liverani? Stiamo riflettendo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Le parole di Maurizio, amministratore delegato della, dopo la sconfitta con il Lecce e il possibile esonero diMaurizioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro il Lecce. Di seguito le parole dell’amministratore delegato. SCONFITTA – «Ennesima sconfitta, molto pesante, il messaggio è di grande delusione e rammarico principalmente per una tifoseria che non ha mai abbandonato la squadra neanche in questa giornata e nonostante la classifica che parla da sola. Apriremo una riflessione molto veloce nella prossime ore, abbiamo deciso, insieme al presidente Iervolino, di stoppare qualsiasi intervista pubblica da parte dei nostri tesserati. Sono qua io per questo. La delusione parla chiaro per quello che si è visto in campo e che deriva ...