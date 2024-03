Sale la preoccupazione in Inghilterra! Arriva un annuncio ufficiale di Buckingham Palace

Via Isonzo, Unione Inquilini: “La preoccupazione sale ancora”

“Abbiamo appreso che per rimettere a posto il muro di via Isonzo ci vogliono 700/800 mila euro, cifra che L’ATER non ha. Inoltre dopo 5 anni dal crollo del muro Ater contesta che il rifaci ...trcgiornale

“Sentenza molto pesante”. Commento durissimo, Juve preoccupata: La settimana della Juve è stata positiva nonostante non sia nemmeno scesa in campo. I problemi sorti la scorsa stagione per i casi plusvalenze e la manovra stipendi hanno causato una pesante ...jmania

Vino: Ice preoccupata per cali in Asia e Usa: "preoccupazione" per il calo delle esportazioni italiane di vino in Asia e negli 'strategici' Usa, in parte bilanciate da quelle in crescita su altri mercati come quello tedesco o dal "fenomeno" Prose ...quotidiano