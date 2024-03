Ucraina, attacchi con droni in Russia: due morti a Belgorod. In fiamme raffineria di petrolio

Kiev ci riprova e per la seconda notte di seguito i droni ucraini hanno solcato minacciosamente i cieli russi. Intanto dagli alleati europei e dagli Usa è stato annunciato lo sblocco di centinaia di m ...informazione

Russia, nuova offensiva in estate: ecco il piano di Putin. E Zelensky aspetta gli aiuti dall'Europa per respingerla: Continua a intensificarsi l'avanzata russa in Ucraina. Secondo quanto riportato dall'Institute of the Study of War, una nuova offensiva potrebbe infatti destabilizzare le linee difensive ucraine già ...ilmessaggero

Russia, raffineria attaccata da drone in fiamme a Syzran: Il governatore della regione russa di Samara, Dmitry Azarov, ha riferito che la raffineria di petrolio di Syzran è stata attaccata con un drone e che è stato sventato un tentativo di attaccare ...video.corriere