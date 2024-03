Russia | elezioni e tensioni | altre proteste ai seggi | la Duma vuole aumentare le pene Belgorod in lockdown dopo i raid pro-Kiev

(Di sabato 16 marzo 2024) I cittadini instanno votando oggi nel secondo giorno dellepresidenziali. Il voto confermerà la leadership di Vladimir Putin nel Paese per altri sei anni, ma non mancano le. Lesi svolgono sullo sfondo di una spietata repressione, che tenta di soffocare gli isolati tentativi di protesta ai: il più diffuso, finora, è il versamento di inchiostro all’interno dell’urna. Mosca teme però soprattutto possibili attentati, in particolare nelle regioni al confine con l’Ucraina e nei territori occupati dai russi. Mentre sono in corso le, il governatore della regione di, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato la chiusura dei centri commerciali e delle scuole nei prossimi giorni “a causa della difficile situazione operativa”. ...

Il voto in Russia per eleggere il presidente terminerà domenica 17. Si vota in tre giorni ed è certo che vedrà riconfermato Vladimir Putin per altri sei anni. Le presidenziali sono spalmate su tre ... (notizie)

durante la prima giornata di votazioni per le elezioni presidenziali in Russia sono state organizzate azioni di sabotaggio in diverse sedi dei seggi elettorali. Alcune persone sono state arrestate ... (fanpage)

Sono in corso in Russia fino a domenica 17 marzo le elezioni politiche che incoroneranno nuovamente Putin presidente. Si sono verificati alcuni casi di incendi alle urne e schede macchiate con getti ... (velvetmag)

Piemonte, Pd indica Gianna Pentenero candidata alle Regionali

Roma, 16 mar. (askanews) – E’ Gianna Pentenero, attuale assessore al comune di Torino, la candidata che il Pd mette a disposizione della coalizione in vista delle prossime elezioni regionali in ...askanews

Tajani dice che soldati italiani e Nato non combatteranno in Ucraina: “Sarebbe terza guerra mondiale”: "La Russia non può e non deve prevalere", e sull'invio di militari ... Ma noi siamo su tutt’altra posizione". Le elezioni europee di giugno si avvicinano, e l'attenzione sulla guerra in Ucraina è ...fanpage

La Russia al voto tra molotov e proteste: Le votazioni cominciate nella notte nell'estremo oriente del Paese. Si concluderanno domenica. Sulla scheda anche i nomi del comunista Kharitonov, ...agoramagazine