Russia | chi dopo Putin? Nessun erede | sarà lotta per il potere

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Chi raccoglierà il testimone del 72enne Vladimir? E' la domanda che si pone il Washington Post, mentre insono aperti i seggi per le elezioni 2024 che consegneranno un nuovo mandato allo zar. Una formalità per il leader russo che si appresta ad essere rieletto per la quinta volta, con la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newspost correlato.

Mosca, 16 mar. (Adnkronos/Washington Post) – Chi raccoglierà il testimone del 72enne Vladimir Putin? E’ la domanda che si pone il Washington Post, mentre in Russia sono aperti i seggi per le ... (calcioweb.eu)

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Chi raccoglierà il testimone del 72enne Vladimir Putin? E' la domanda che si pone il Washington Post, mentre in Russia sono aperti i seggi per le ... (dayitalianews)

Secondo molti osservatori l'ex spia del Kgb governerà finché è in vita Chi raccoglierà il testimone del 72enne Vladimir Putin? E' la domanda che si pone il Washington Post, mentre in Russia sono ... (sbircialanotizia)

Fedez, fuga a Londra in dolce compagnia: «Ha già dimenticato Chiara Ferragni». Ma non è come sembra

Fedez sta voltando definitivamente pagina. Il matrimonio con Chiara Ferragni fa parte del passato ormai e lui vuole guardare avanti, possibilmente lontano dai paparazzi che continuano a presidiare la.leggo

Pupo in concerto al Cremlino: «Non parlo russo, ma il mio cuore è qui con voi». E omaggia Cutugno: Chi si aspettava dichiarazioni politiche, o parole di elogio per il presidente Vladimir Putin, è rimasto deluso. Solo un breve invito, rispondendo alla domanda dei due conduttori, a non cedere ...ilgazzettino

Russia, attacchi ai seggi in primo giorno presidenziali: Al voto per le presidenziali in Russia fino a domenica 17 marzo. E’ iniziata la tornata elettorale per le presidenziali con l’apertura dei primi seggi nell’estremo oriente del Paese. Al momento la sit ...informazione