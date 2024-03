Russia | arresti e tentativi di boicottaggio alle elezioni che incoroneranno Putin

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 16 marzo 2024) Sono in corso infino a domenica 17 marzo lepolitiche chenuovamentepresidente. Si sono verificati alcuni casi di incendiurne e schede macchiate con getti di inchiostro. Ci sono stati, in un clima di tensione e paura. Ma il risultato, in un paese il cui il regime si basa sul terrore, è scontato. E non solo perché il capo del Cremlino gode anche di popolarità in buona parte della popolazione, ma perché gli altri 3 candidati sono di facciata. E perché molti russi sono rassegnati a un’economia di guerra. Hanno paura della repressione inflitta non solo agli oppositori come Alexei Navalny ma anche a chi osa alzare un carello con scritto “No alla guerra” in Ucraina. Sono tanti quelli che temono che se dovesse crollare il regime autoritario ...