Rugby serie A | Antonelli | | La Fiorini limiti gli errori

(Di sabato 16 marzo 2024) LaPesaro, dopo la pausa, domani alle 14,30 ospita Viadana. "Torniamo in campo con più grinta, abbiamo sfruttato la pausa per riposarci, abbiamo recuperato gli acciaccati e ripristinato la lunghezza della rosa", dice la terza linea Diego. Viadana è quinta con 51 punti, Pesaro ottava a quota 31. "La pausa ci è servita per recuperare le forze – continua–. Abbiamo fatto un allenamento congiunto con Fano per provare le fasi statiche e mettere a punto alcuni aspetti. Siamo arrivati al termine di questo ciclo di partite stanchi fisicamente e mentalmente. La classifica è ancora corta, non possiamo permettercie la stanchezza si vede". Sulla partita con Viadana dice: "Mi aspetto una partita a viso aperto, come all’andata. Loro sono in una posizione di classifica ...