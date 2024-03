Rugby | Sei Nazioni U20 | Italia battuta in rimonta in Galles | finisce 27-15

(Di sabato 16 marzo 2024) L’chiude con una sconfitta il SeiUnder 20,dal27-15 all’Arms Park di Cardiff. Gli Azzurrini avevano chiuso il primo tempo in vantaggio nettamente per 15-0 grazie alle meta di Gallorini e alla meta tecnica successiva, salvo poi cedere nella ripresa sotto i colpi dei padroni di casa che trovano la seconda vittoria del loro torneo. Le mete deii sono realizzate da Thomas, Beddall, Kodi Storne e infine Matty Young. Nonostante questo però i Dragoni rimangono dietro all’in classifica per differenza punti. La squadra di Brunello chiude così al quarto posto un SeiUnder 20 comunque positivo, con due vittorie prestigiose ai danni di Francia e Scozia. SportFace.

77? Non sbaglia Ford, arrivano tre punti aggiuntivi per i padroni di casa. Galles-Italia 27-15 ! 76? Altro calcio di punizione fischiato contro l'Italia per ... (oasport)

22.30 Il match è stato evidentemente segnato dalle continue interruzioni di gioco. In totale si segnalano 35 punizioni concesse, 19 all'Italia e 16 al ... (oasport)

Si è appena concluso all'Arms Park di Cardiff la sfida valevole per l'ultimo turno dei Sei Nazioni Under 20 2024 e in campo sono scese le formazioni juniores di Galles e Italia. Per gli azzurrini ... (oasport)

Rugby, Sei Nazioni 2024: l’Italia Under 20 gioca un tempo, poi crolla e il Galles vince

Si è appena concluso all’Arms Park di Cardiff la sfida valevole per l’ultimo turno dei Sei Nazioni Under 20 2024 e in campo sono scese le formazioni juniores di Galles e Italia. Per gli azzurrini era ...oasport

Rugby - Sei Nazioni U20: Italia…": Il tecnico ha poi lanciato una stoccata agli addetti ai lavori: “Se fai giocare i giovani e non rendono subito vieni criticato, se non li fai giocare e poi non hai profondità nella rosa vieni criticat ...informazione

