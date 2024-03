Rugby Sei Nazioni | l’Italia fa la storia | piegato il Galles dopo la Scozia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Cardiff, 16 marzo – L’impresa era nell’aria. Laavrebbe detto il contrario, ma stavolta l’abbiamo riscritta noi. L’Italvince 24-21 nel tempio del, il Millennium Stadium di Cardiff che coi suoi 70mila non è riuscito a evitare il Cucchiaio di Legno. Che gioia vedere questa nazionale, arrivata all’ultimo impegno di questo Seicon un livello di maturità e di gioco di una vera big. Mai avevamo vinto due gare di fila dal 2000, anno della nostra prima partecipazione. E i risultati utili sono tre, perché prima di battereabbiamo centrato un incredibile pari in Francia. Siamo dove non eravamo mai stati, al livello delle migliori nel torneo che è il cuore delmondiale. La partita si mette subito ben con il calcio di punizione ...