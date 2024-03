Rugby Sei Nazioni | Lamaro | “Vogliamo di più | restiamo umili”

(Di sabato 16 marzo 2024) L’Italvince contro il Galles nel Sei2024, e Micheleesprime la sua gioia dopo il successo: “Rimaniamo con i piedi per terra, dobbiamo concentrarci su cosa fare dopo questo risultato che è il migliore di sempre. Noidi più,essere competitivi con tutti, è questo il nostro obiettivo.perché noi siamo quelli che devono ricevere ancora tanto rispetto dalle altre squadre. Abbiamo avuto sempre il match in controllo, soprattutto nel primo tempo. Nel primi 10-15 minuti del secondo tempo siamo stati bravi ad alimentare il risultato, poi lo abbiamo fatto a tratti. Sicuramente abbiamo sfruttato le occasioni, soprattutto nei calci di punizione. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo realizzato“. SportFace.

Rugby, Sei Nazioni, Italia, Lamaro: "Dobbiamo ancora guadagnarci il rispetto"

