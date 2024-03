Rugby | Sei Nazioni 2024 | la Francia batte l’Inghilterra al photofinish

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) È calato ufficialmente il sipario sul Guinness Seie a Lione laha ospitatonell’ultimo match di giornata. Con l’Irlanda ormai campione del torneo, in palio c’era un posto sul podio e l’onore per due formazioni che hanno vissuto un torneo con troppi alti e bassi per sperare nel successo finale. Ecco come è andata. Parte forte la, subito in attacco, ma difesa inglese molto aggressiva a fermare la folata dei Bleus. Anche se non c’è più il titolo in gioco la tensione è alta in campo, con due squadre che non vogliono concedere nulla all’avversaria. Inghilterra che perde Furbank per concussion dopo 7 minuti, ma che sblocca il risultato al 12’ dalla piazzola con Ford per il 3-0. Si continua a lottare su ogni pallone e al 18’ un fallo inglese manda Ramos sulla ...