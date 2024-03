Rugby | Billy Guyton prima vittima ufficiale in Nuova Zelanda a causa dei colpi subiti alla testa

(Di sabato 16 marzo 2024) Il giocatore neozelandese diè laaccertata, nel Paese, di encefalopatia traumatica cronica (CTE), una malattia degenerativa del cervello. L’ex giocatore degli Auckland Blues è stato riconosciuto comedi CTE dopo che la sua famiglia ha donato il suo cervello all’Università di Auckland. Il rugbista è morto nel maggio 2023 a 33 anni. La CTE è stata associata a ripetutiin diversi sport di contatto ed perre demenza e depressione. Il padre di, John, ha detto a Radio New Zealand che questi sintomi erano evidenti in suo figlio, che è stato costretto al ritiro nel 2018. “Trascorreva ore in un piccolo armadio buio perché non sopportava la ...

NRL: Time for big Ben to charge for Warriors

Asked to name four players who had stood out in the NRL this season, former Warriors and Eels coach turned commentator and pundit Daniel Anderson opted for Billy Slater, Ben Barba and Daly ...nzherald.co.nz

Rugby player diagnosed with brain disease linked to repeated blows to the head: Billy Guyton, a Rugby player, diagnosed posthumously with CTE. Research on CTE risks, symptoms, and prevention in sports like Rugby ongoing. Guyton's case highlights the importance of head injury ...timesofindia.indiatimes

Brumbies beat Highlanders as Australian teams continue a strong start in Super Rugby Pacific: The ACT Brumbies turned in an improved second-half performance to beat the Dunedin-based Highlanders 27-21 in Super Rugby Pacific.apnews