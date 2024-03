Rugby | altra impresa dell’Italia al Sei Nazioni | battuto anche il Galles 24 a 21

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) L’Italci ha preso gusto. Dopo il 13-13 contro la Francia, dopo il successo contro la Scozia che spezzato un tabù lungo 11 anni, ecco arriva la seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel Sei. Nell’ultimo match dell’edizione 2024 gli azzurri hannoilin trasferta con il punteggio di 24 a 21. La sconfitta lascia i Dragoni all’ultimo posto in classifica con tutte sconfitte: proprio l’Italia consegna così metaforicamente alil “cucchiaio di legno“. Gli azzurri invece salgono a quota 11 punti in classifica: è semplicemente il miglior Seidella storia per la Nazionale. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.