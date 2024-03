Rugby ' 6 Nazioni' | Galles-Italia 21-24

tutti i risultati e la classifica del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile aggiornati in tempo reale. La più importante competizione della palla ovale per quanto riguarda l’emisfero nord torna con una ... (sportface)

Partita straordinaria degli azzurri che volano fino al 18-0 al 63esimo. Prendono una meta ma poi realizzano due calci piazzati e le due mete finali dei Galles i non fanno male (corriere)

Rugby, sei Nazioni: impresa dell'Italia a Cardiff, batte anche il Galles 24-21 e chiude con uno storico terzo posto

L'ItalRugby entra nella storia del Sei Nazioni: gli azzurri della palla ovale escono imbattuti ... gioco nel 2022 arrivò anche la prima impresa della nazionale italiana di Rugby contro il Galles.tg.la7

Sei Nazioni: Italia vince 24-21, cucchiaio di legno al Galles: L'Italia ha battuto il Galles 24-21 (11-0) a Cardiff nell'ultima giornata del Sei Nazioni 2024 di Rugby. La vittoria degli azzurri, la seconda nel torneo, condanna i gallesi all'ultimo posto della ...ansa

LIVE Galles-Italia 0-11, Sei Nazioni Rugby 2024 in DIRETTA: inizia il secondo tempo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2024 tra Galles ed Italia. Gli azzurri ...oasport