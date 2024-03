Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga saranno genitori | l’annuncio social

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 16 marzo 2024)aspettano il loro primo figlio. I due hanno datoattraverso un post condiviso sui rispettivi profili Instagram, in cui li vediamo ironizzare con la fame di lei tipica da mamma in attesa, oltre al momento in cui indossano due cappellini (con la scritta mom per lei e dad per lui). Il figlio di Walterè inoltre intento a leggere un giornale con il titolo Babyvò coming soon, con scritto sotto “Settembre 2024“, il mese previsto per il parto. La notizia era nell’aria, come si può dedurre dalla didascalia inserita a corredo nel post, pubblicato nella giornata di sabato 16 marzo 2024. “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita – si legge – È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta ...