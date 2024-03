Roma | video hard e licenziamento | il comunicato dei legali delle dipendente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Unadellaè stata licenziata a seguito di unfatto girare all’interno del club. Lo studio legale pubblica una nota Unadellaè stata licenziata a seguito di unfatto girare all’interno del club. Lo studio legale pubblica una nota: NOTA – «Prendiamo atto con stupore deldella Asche non solo non nega la sottrazione delalla ragazza coinvolta, ma conferma di non voler prendere minimamente in considerazione la posizione del calciatore omettendo ogni valutazione sul punto e attaccando nuovamente la vittima della vicenda».