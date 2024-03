ROMA Tre uomini in giro con arnesi da scasso | arrestati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) CRONACA DI– Un controllo di routine deiha portato all’arresto di tre, trovati in possesso didae senza assicurazione. Nella notte scorsa, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a una Fiat Punto in via Leone Magno. L’auto, con a bordo tre, non si è fermata e ha innescato un breve inseguimento. Ihanno raggiunto la vettura e identificato gli occupanti, procedendo a una perquisizione. RinvenutidaNel corso della perquisizione, ihanno trovato diversi attrezzi eatti allo, utilizzati per forzare le serrature. Il materiale sequestrato ha fatto ritenere che i tre ...