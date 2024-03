Roma-Sassuolo | probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024)16 marzo 2024 - Due squadre dalle ambizioni opposte si trovano di fronte per seguire i rispettivi obiettivi. Nella giornata di domani, domenica 17 marzo,si troveranno di fronte per la ventinovesima giornata di Serie A, in una sfida da prospettive agli antipodi, ma con tre punti necessari per entrambi da raccogliere. La sfida fa parte del programma serale della domenica di campionato e vedrà il calcio d'inizio alle 18. I capitolini hanno appena conquistato il pass per i quarti di finale di Europa League e sono in piena corsa per il quarto posto in campionato. Il successo del Bologna nella giornata di ieri ha allontanato di sei lunghezze i rossoblu e dopo il pareggio di Firenze, è necessario recuperare terreno subito e tornare a contatto, vincendo contro i neroverdi. De Rossi ha festeggiato in Europa ma non può ...