Roma-Sassuolo | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Dopo la notizia dell'infortunio di Paulo Dybala, per Daniele De Rossi e la Roma ne arriva una migliore, anche se non definitiva: Romelu... (calciomercato)

Salernitana-Lecce 0-1, giallorossi tornano al successo e rifiatano. Basta l’autogol di Gyomber

Il nuovo Lecce di Luca Gotti, soffre con l’ultima in classifica, ma riesce a portare a casa la vittoria, risalire la china e in attesa delle gare di Verona, Frosinone e Sassuolo ... nella sfida ...leccenews24

Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni: sorprese dall’inizio per Gasperini e Italiano: Solo un punto separa Lookman e compagni dalla Roma, impegnata domani all’Olimpico contro il Sassuolo. Di contro, si presenta a Bergamo una Fiorentina galvanizzata dal passaggio del turno in Conference ...tag24

Convocati Roma-Sassuolo: Lukaku c’è, scelto il sostituto di Dybala: Fortunatamente però per entrambi lo stop è meno grave del previsto, in particolare per il belga, che scalpita per un ritorno in campo Roma-Sassuolo, Lukaku torna tra i convocati Il campionato resta ...asromalive