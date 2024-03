Roma Rapina in una gioielleria a Prati bottino di 200mila euro

(Di sabato 16 marzo 2024) CRONACA DI– Nel cuore di, nel quartiere di, un colpo da film ha scosso via dei Gracchi. Unafulminea, eseguita con precisione da un trio di malviventi ancora senza nome, ha fatto letteralmente sparire gioielli per un valore stimato diin una rinomatadella via. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza mostrano il trio, sicuramente dei professionisti, che con abilità chirurgica manipolano la serranda con una pinza meccanica per ottenere accesso al locale. Senza esitazione, utilizzano una leva per forzare la cassaforte, svuotandola dei suoi preziosi contenuti. Il tutto è avvenuto nonostante l’allarme, che ha suonato invano mentre i ladri compivano il loro blitz senza essere interrotti. Con il ...

Evdokiya Popadinova, Attaccante della Lazio Women , ha vissuto momenti di terrore ieri mattina a Roma , nel quartiere della Balduina. "Non mi sono mai sentita più insicura in nessun altro paese come ... (fanpage)

Ha cercato di mettere a segno quattro rapine, nessuna delle quali (per fortuna) andata a buon fine. È stata una giornata di paura per gli automobilisti che hanno attraversato Vigna Clara, un uomo in ... (ilcorrieredellacitta)

Da modello a Milano a rapinatore, Sylla a capo della banda: «Sono pentito, ma avevo dei debiti». La vita di lusso tra auto e ristoranti

Solo due mesi fa sfilava in passerella a Milano per Dsquared2, sul suo profilo Instagram sono messi in evidenza due post: uno con le sue misure, l'altro con una foto mentre posa ...ilmattino

Bandito in scooter prova a Rapinare quattro automobilisti, ma non ci riesce: Nel mirino quattro guidatori, tutti in transito nella zona di Vigna Clara, a Roma Nord. Quattro rapine, tentate nel volgere di un'ora nel pomeriggio di giovedì. Sono le 15:30 di giovedì 14 marzo ...romatoday

Rapina armata nel traffico dell’Asse Mediano: La tensione sale sull'Asse Mediano dopo l'ennesimo episodio di Rapina a mano armata nel traffico, che ha scosso la comunità locale e sollevato ...ilfattovesuviano