Roma | rapina in farmacia | arrestato 38enne

(Di sabato 16 marzo 2024) CRONACA DIunae scappa ma viene trovato e. I Carabinieri della stazioneAppia e quelli del nucleo operativo della compagniaPiazza Dante, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hannounno, senza fissa dimora e gia’ noto alle forze dell’ordine perche’ gia’ sottoposto alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata, gravemente indiziato del reato di. Ieri mattina, un uomo, a volto scoperto, e’ entrato nelladi via Rocca Priora e ha minacciato il personale facendosi consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 700 euro, per poi allontanarsi a piedi ed entrare nella metropolitana. I ...

CRONACA DI ROMA – Nel cuore di Roma un misterioso individuo a bordo di uno scooter , con il volto celato da un casco integrale, ha tenta to di commettere quattro rapine in rapida successione, senza ... (romadailynews)

Catania, rapina in piazza Teatro Massimo: arrestato un 22enne

CATANIA – Entra nei locali di un’associazione culturale dove si stavano svolgendo lezioni di ballo, vicino a piazza Teatro Massimo, e si impossessa di 50 euro in contanti, rubandoli dalla cassa e spin ...livesicilia

Natascia Grbic: Giornalista dal 2013, redattrice alla cronaca di Roma di Fanpage dal 2019. Ho lavorato come freelance e copywriter per diversi anni, collaborando con vari siti, agenzie di comunicazione e riviste. Lau ...fanpage

rapina in farmacia a Roma, ladro incastrato dalle telecamere: Ladro effettua una rapina in una farmacia dei Colli Albani a Roma: colpo immortalato dalle telecamere del negozio. Pensava di poter fuggire impunito dopo aver messo in piedi una rapina in una farmacia ...ilcorrieredellacitta