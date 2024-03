(Di sabato 16 marzo 2024) Dopo la notizia dell'infortunio di Paulo Dybala, per Daniele De Rossi e lane arriva una migliore, anche se non definitiva: Romelu...

L’urna di Nyon non è stata benevola con Pioli che proprio ieri, nella conferenza stampa post Slavia Praga- Milan , aveva scongiurato... (calciomercato)

Romelu Lukaku , dopo aver saltato la sconfitta indolore di Brighton, potrebbe non esserci neanche in campionato. L'attaccante belga della... (calciomercato)

Roma, la rifinitura alla vigilia…"

Tegola in casa Roma: si ferma Dybala. Ecco per quanto tempo dovrà farne a meno Daniele De Rossi. E tra poco c'è il Milan... Come riportato da Sky Sport… Leggi ...informazione

Roma, Lukaku si allena coi compagni: le sensazioni verso il Sassuolo: Dopo la notizia dell`infortunio di Paulo Dybala, per Daniele De Rossi e la Roma ne arriva una migliore, anche se non definitiva: Romelu Lukaku si è allenato nella.calciomercato

ULTIM'ORA: Roma, lesione per Dybala! Niente Sassuolo e Argentina | OneFootball: Brutte notizie, insomma, per i giallorossi, soprattutto dopo la vittoria del Bologna ieri sera a Empoli, che ha spinto i rossoblù momentaneamente a +6 proprio dalla Roma. La speranza di De Rossi, ...onefootball