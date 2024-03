Roma-Inter Primavera 1-1 | il tabellino della partita della 26ª giornata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la ventiseiesimadel Campionato1. PARI E POLEMICHE ?1-1, valida per la ventiseiesimadel Campionato1. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Spinacce al 16? e il pari al 45? di Pagano. Ma nella ripresa, grandi polemiche per un gol non assegnato ai nerazzurri, nonostante la palla avesse varcato la linea di porta. Ma l’arbitro non l’ha visto e inmanca la Goal Line Technology. Protagonista indiscusso anche il portiere ...