Roma-Inter Primavera 1-1 | danno a Chivu! Non visto un gol valido

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024) Termina con il punteggio di 1-1, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del Campionato. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 1-1. SECONDO TEMPO – Ripresa combattuta e ricca di polemiche a, con l’dinettamente danneggiata dall’arbitro e dalla mancanza della tecnologia. Al 50? un episodio clamoroso: Kamate semina il panico sulla destra, palla che attraversa poi tutta l’area con Owusu che prova il tiro ,deviazione, tap-in da due passi di Berenbruch con il pallone che superaamente la linea ma l’arbitro incredibilmente non concede il 2-1. Manca la Goal Line Technology in. Al 61? Raimondi compie una grande parata su Graziani, ...