Roma | infortunio per Dybala | piccola lesione all’adduttore Torna dopo la sosta

(Di sabato 16 marzo 2024) Si ferma Pauloin casa. L’attaccante argentino – rimasto in panchina giovedì contro il Brighton – nella seduta di allenamento di ieri ha riportato unalungo della coscia destra e sarà quindi costretto a saltare la gara di domani contro il Sassuolo e la convocazione in nazionale argentina. Un’assenza pesante per De Rossi che sarà costretto a rinunciare anche a Romelu Lukaku, non al meglio per un fastidio all’anca. Si scaldano quindi Tommaso Baldanzi e Sardar Azmoun, autori di una prestazione più che sufficiente giovedì contro gli uomini di Roberto De Zerbi. SportFace.

Roma, Dybala salta il Sassuolo e l'Argentina per infortunio: le sue condizioni

Brutte notizie per Daniele De Rossi. Paulo Dybala sarà costretto a saltare la gara di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 17 marzo alle ore 18:00 per una lesione muscolare.corrieredellosport

